Хакими попросил замену в матче с «Баварией» из-за травмы

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими был вынужден досрочно завершить матч.

24-летний марокканец вышел в стартовом составе и провёл на поле весь первый тайм поединка 1/8 финала против «Баварии», однако в перерыве его место на поле занял Преснел Кимпембе. Как сообщает журналист Лоик Танзи, Хакими сам попросил замену у Кристофа Галтье – латераль почувствовал боль в бедре, из-за чего не смог выйти на второй тайм. Степень серьёзности повреждения пока не выявлена.

Сегодняшний матч против «Баварии» – 31-й для Хакими в нынешнем сезоне в составе «ПСЖ». На счету футболиста четыре гола и пять ассистов.