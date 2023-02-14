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Лига чемпионов

Серхио Рамос: «Галтье всегда говорит правду в лицо»

14 Февраля 2023 • 20:46 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
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Через 1 ч. 24 мин.

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос высказался о главном тренере команды Кристофе Галтье.

Французский специалист возглавил парижан перед началом текущего сезона.

«Сразу после его прихода в клуб стало понятно, что он честный и открытый человек. Он никогда не лжёт, всегда говорит правду в лицо, что очень важно для меня. Что касается его футбольных достижений, он был успешен с другими командами, прежде чем возглавил «ПСЖ». Галтье – опытный специалист, передающий нам полезный опыт», – заявил в интервью официальному сайту УЕФА испанец.

Сегодня в 23:00 по московскому времени коллектив Кристофа Галтье примет на своём поле мюнхенскую «Баварию» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Кристоф Галтье
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ПСЖ БАВАРИЯ
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