Серхио Рамос: «Галтье всегда говорит правду в лицо»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос высказался о главном тренере команды Кристофе Галтье.

Французский специалист возглавил парижан перед началом текущего сезона.

«Сразу после его прихода в клуб стало понятно, что он честный и открытый человек. Он никогда не лжёт, всегда говорит правду в лицо, что очень важно для меня. Что касается его футбольных достижений, он был успешен с другими командами, прежде чем возглавил «ПСЖ». Галтье – опытный специалист, передающий нам полезный опыт», – заявил в интервью официальному сайту УЕФА испанец.

Сегодня в 23:00 по московскому времени коллектив Кристофа Галтье примет на своём поле мюнхенскую «Баварию» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.