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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» потерпел 5 поражений в 11 матчах в 2023 году – больше, чем за весь 2022 год

15 Февраля 2023 • 01:27 Комментировать
ПСЖ
0:1
Бавария
окончен

«Пари Сен-Жермен» крайне неудачно начал новый год.

Сегодняшнее поражение от «Баварии» (0:1) стало для парижан третьим кряду во всех турнирах и уже пятым в 11 матчах с начала года. По данным Opta, это уже больше, чем за весь прошлый год – тогда столичные проиграли всего четырежды в 46 встречах всех соревнований.

Напомним, что в январе коллектив Кристофа Галтье уступил «Ренну» (0:1) и «Лансу» (1:3), а в двух матчах перед битвой с «Баварией» проиграл «Марселю» (1:2) и «Монако» (1:3). До чемпионата мира в Катаре команда не потерпела ни одного поражения с начала кампании.

Ответный матч «Баварии» против «ПСЖ» пройдёт 8 марта в Мюнхене.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ
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