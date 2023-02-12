Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Нагельсманн назвал цель «Баварии» в матче с «ПСЖ»

12 Февраля 2023 • 14:11 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
1 2.85 X 3.75 2 2.30
14.02 23:00

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящей встрече с французским «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Без разницы, что мы победили в последнем матче, а они потерпели поражение. «Бавария» отправляется во Францию за победой. Мы намерены выступить как можно лучше», - передает слова немецкого специалиста Telefoot.

Первый поединок между «ПСЖ» и «Баварией» состоится во вторник, 14 февраля, на стадионе в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответный матч противостояния пройдет в Германии 8 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Февраля
14:11 · Лига чемпионов
Нагельсманн назвал цель «Баварии» в матче с «ПСЖ»
11:03 · Лига чемпионов
Президент «Реала» — о победе на клубном ЧМ: Я горжусь тем, что мы лучшие в мире
05:21 · Лига чемпионов
Филиппо Галли: «Наполи» будет легче всего среди итальянских клубов в Лиге чемпионов»
01:28 · Лига чемпионов
Де Лигт высказался о силе атаки «ПСЖ»
00:47 · Лига чемпионов
Верратти сможет сыграть с «Баварией»
11 Февраля
22:05 · Лига чемпионов
Галтье: «Мбаппе не сыграет против «Баварии»
21:41 · Лига чемпионов
Зоммер: «ПСЖ» силён не только в атаке»
21:33 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Челси» будет бороться за победу в Лиге чемпионов»
21:02 · Лига чемпионов
Мюллер – о матчах с «ПСЖ»: «Наше преимущество в том, что ответная игра пройдёт в Мюнхене»
15:41 · Лига чемпионов
Нагельсманн – о травмах Мбаппе и Месси: Не позволю ослепить себя
09:48 · Лига чемпионов
Абидаль поблагодарил Пуйоля за ситуацию с кубком ЛЧ
08:02 · Лига чемпионов
Тео Эрнандес: «Мы хотим одержать победу над «Тоттенхэмом»
02:23 · Лига чемпионов
В женской Лиге чемпионов прошла жеребьёвка четвертьфинальных пар
09 Февраля
18:07 · Лига чемпионов
Смородская не верит в создание Суперлиги
08:17 · Лига чемпионов
Доннарумма: «ПСЖ» сделает всё, чтобы пройти «Баварию»
Все новости
Рекомендуем