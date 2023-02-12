Нагельсманн назвал цель «Баварии» в матче с «ПСЖ»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о предстоящей встрече с французским «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Без разницы, что мы победили в последнем матче, а они потерпели поражение. «Бавария» отправляется во Францию за победой. Мы намерены выступить как можно лучше», - передает слова немецкого специалиста Telefoot.

Первый поединок между «ПСЖ» и «Баварией» состоится во вторник, 14 февраля, на стадионе в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответный матч противостояния пройдет в Германии 8 марта.