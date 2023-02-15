Мбаппе прокомментировал поражение от «Баварии»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался после неудачи в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Мюнхенцы добыли минимальную победу в Париже благодаря голу Кингсли Комана на 53-й минуте. Едва вернувшийся в строй после травмы Мбаппе вышел спасать положение на 57-й минуте, но не смог поразить ворота Янна Зоммера.

«Я не должен был играть, но я хотел выйти, чтобы помочь команде. Я показал всё, на что способен в своей текущей форме.

Нужно сохранять позитивный настрой. Мы видели, что способны ставить «Баварию» в трудное положение. Мы поедем в Мюнхен за победой и путёвкой в четвертьфинал. Надеюсь, все будут здоровы и наберут форму», – сказал в интервью Canal+ французский форвард.