Нагельсманн: «Меня удивила пассивность «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Бавария» добыла минимальное преимущество перед домашней ответной встречей, победив со счётом 1:0.

«Мы очень здорово выглядели в первые 25 минут, полностью контролировали игру, но, думаю, могли действовать ещё агрессивнее впереди. Сложилось впечатление, будто игроки попросту не ожидали, что «ПСЖ» отдаст мяч и будет безвылазно сидеть у ворот.

Я знал, что «ПСЖ» способен обороняться глубоко, но для меня стала сюрпризом такая пассивная игра соперников – на определённых этапах они просто отбивались, даже не пытаясь перехватить инициативу», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.