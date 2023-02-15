Данилу – о проигранном матче с «Баварией»: «Нужно играть агрессивнее»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейра высказался о поражении от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По словам португальца, у его команды есть все шансы перевернуть ситуацию в ответной выездной игре, которая состоится 8 марта: «Сегодня мы были очень хороши в последние 15 минут. Нам следовало действовать агрессивнее раньше, и с таким подходом нужно выходить на ответный матч. Не нужно бояться. Думаю, мы вполне можем совершить подвиг в Мюнхене», – заявил в интервью Canal+ хавбек парижан.

Сегодняшнее поражение стало для команды Кристофа Галтье третьим подряд во всех турнирах.