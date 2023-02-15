«Бавария» выиграла 7 из 7 матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов с разницей голов 19:2

«Пари Сен-Жермен» не смог завершить победную серию «Баварии» в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы увезли из Парижа победу с минимальным счётом в первом матче 1/8 финала. Единственный гол записал себе в актив Кингсли Коман, поразивший ворота родного для себя клуба на 53-й минуте встречи. Для коллектива Юлиана Нагельсманна сегодняшняя победа стала седьмой в семи поединках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, при этом в шести случаях команде удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Общая разница голов – 19:2.

Напомним, что в групповой стадии «Бавария» набрала 18 очков, по два раза обыграв миланский «Интер», «Барселону» и «Викторию» Пльзень.