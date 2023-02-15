«ПСЖ» - единственный клуб плей-офф Лиги чемпионов, который пропускал в каждом матче турнира

В первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» обыграла в выездном матче парижский «ПСЖ», а единственный мяч на свой счет записал Кингсли Коман. Таким образом, «ПСЖ» снова не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности - парижане пропускали и во всех предыдущих матчах в текущем розыгрыше, в групповом раунде. «ПСЖ» - единственный клуб среди шестнадцати продолжающих борьбу в самом престижном клубном турнире Старого Света клубов, который пропускал в каждом матче нынешнего розыгрыша ЛЧ.

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ», уже в Мюнхене, состоится восьмого марта.