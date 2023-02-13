Нагельсманн: «Для СМИ Лига чемпионов всегда гораздо важнее Бундеслиги»

Рулевой «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о важности Лиги чемпионов для клуба.

Свой путь в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира мюнхенцы начнут противостоянием с «ПСЖ», которое стартует 14 февраля в Париже.

«Титул Бундеслиги очень важен, но, конечно, мы стремимся и к победе в Лиге чемпионов. Для СМИ чемпионат Германии не имеет такой значимости, как Лига чемпионов, но я полностью разделяю трепетное отношение к этому турниру – он невероятно важен и для клуба, и лично для меня», – сказал Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции.

После 20 туров Бундеслиги «Бавария» возглавляют турнирную таблицу, на одно очко опережая берлинский «Унион».