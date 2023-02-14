Мбаппе сыграет с «Баварией», но с замены

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе всё же примет участие в сегодняшнем матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Адриена Гренье, француз готов сыграть с командой Юлиана Нагельсманна, но выйдет на поле только во втором тайме с замены.

Ранее Мбаппе получил травму, из-за которой изначально предполагалось, что Килиан не успеет восстановится к матчу с «Баварией» на «Пакр де Пренс». За свою карьеру француз забил три гола и отдал три ассиста против мюнхенского клуба в пяти поединках.

Напомним, матч между «Баварией» и «ПСЖ» стартует сегодня в 23:00 по московскому времени.