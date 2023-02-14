Коман – о голе в ворота «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов: «Один из лучших моментов в моей карьере»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман вспомнил победный гол в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ» в сезоне 2019/20.

Француз отличился на 59-й минуте решающей встречи, на что у «ПСЖ» так и не нашлось ответа. 14 февраля парижане и мюнхенцы встретятся вновь – на этот раз на стадии 1/8 финала. В преддверии первого матча у Комана спросили, что он думает о том самом голе: «Один из лучших моментов в моей карьере. Этот гол, конечно, стал для меня источником вдохновения. Приятно вспомнить, но это было довольно давно. Также у меня сохранились приятные воспоминания о времени, проведённом в «ПСЖ», – заявил 26-летний футболист, являющийся воспитанником парижского гранда.