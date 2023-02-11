Зоммер: «ПСЖ» силён не только в атаке»

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер оценил расклад сил в противостоянии с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во вторник команда Юлиана Нагельсманна отправится в Париж, где состоится первая встреча. Ответный поединок запланирован на 8 марта.

«Нас ждёт очень напряжённая игра, в которой встретятся две высококлассные команды с выдающимися игроками и большими целями. Наша задача – как следует изучить всех футболистов «ПСЖ», а не только нападающих, ведь сила этой команды не ограничивается атакой. Не знаю, сможет ли Мбаппе сыграть в первом матче. Посмотрим», – приводит журналист Георг Хольцнер слова швейцарского вратаря, пополнившего ряды «Баварии» в январе.