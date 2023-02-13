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Лига чемпионов

Назван главный судья матча «ПСЖ» - «Бавария»

13 Февраля 2023 • 12:29 Комментировать
Милан
...
Тоттенхэм
1 2.50 X 3.40 2 3.00
14.02 23:00

Пресс-служба УЕФА назвала судей, которые отработают на ближайших поединках 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся на этой неделе.

Встречу между «ПСЖ» и «Баварией» обслужит Майкл Оливер. Помогать ему на бровках будут Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Запасной рефери – Энди Мэдли.

Второй матч дня, в котором встретятся «Милан» и лондонский «Тоттенхэм», доверили Сандро Шереру. Ассистентами назначены Стеван де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр – Лукас Фэндрих.

Добавим, что обе встречи состоятся во вторник, 14 февраля. Начало матчей – в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Бавария ПСЖ Майкл Оливер
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МИЛАН ТОТТЕНХЭМ
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