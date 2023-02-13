Назван главный судья матча «ПСЖ» - «Бавария»

Пресс-служба УЕФА назвала судей, которые отработают на ближайших поединках 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся на этой неделе.

Встречу между «ПСЖ» и «Баварией» обслужит Майкл Оливер. Помогать ему на бровках будут Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Запасной рефери – Энди Мэдли.

Второй матч дня, в котором встретятся «Милан» и лондонский «Тоттенхэм», доверили Сандро Шереру. Ассистентами назначены Стеван де Алмейда и Беким Зогай. Резервный арбитр – Лукас Фэндрих.

Добавим, что обе встречи состоятся во вторник, 14 февраля. Начало матчей – в 23:00 по московскому времени.