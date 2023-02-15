Коман провёл 50-й матч в Лиге чемпионов - он самый успешный игрок среди всех, кто достиг этого рубежа

В первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» обыграла в выездном матче парижский «ПСЖ», а единственный мяч на свой счет записал Кингсли Коман. Полузащитник «Баварии», который, между прочим, является воспитанником парижского клуба, сыграл свой уже 50-й матч в рамках самого престижного клубного турнира Старого Света. При этом он выиграл 39 матчей - среди игроков, которые достигли подобного рубежа, у него наибольший процент побед в Лиге чемпионов. Впечатляющее достижение.

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ», уже в Мюнхене, состоится восьмого марта.