Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Коман провёл 50-й матч в Лиге чемпионов - он самый успешный игрок среди всех, кто достиг этого рубежа

15 Февраля 2023 • 04:00 Комментировать
ПСЖ
0:1
Бавария
окончен

В первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» обыграла в выездном матче парижский «ПСЖ», а единственный мяч на свой счет записал Кингсли Коман. Полузащитник «Баварии», который, между прочим, является воспитанником парижского клуба, сыграл свой уже 50-й матч в рамках самого престижного клубного турнира Старого Света. При этом он выиграл 39 матчей - среди игроков, которые достигли подобного рубежа, у него наибольший процент побед в Лиге чемпионов. Впечатляющее достижение.

Ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ», уже в Мюнхене, состоится восьмого марта. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Кингсли Коман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
0
1.03 18.00 100.00
Видео
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Бавария Бавария
0
1
100.00 11.00 1.05
Видео
15.02.23 в 23:00
Брюгге Брюгге
Бенфика Бенфика
3.40 3.45 2.20
Видео
15.02.23 в 23:00
Боруссия Д Боруссия Д
Челси Челси
2.85 3.40 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
04:50 · Лига чемпионов
Конте прокомментировал свист в свой адрес на «Сан-Сиро»
04:10 · Лига чемпионов
«ПСЖ» - единственный клуб плей-офф Лиги чемпионов, который пропускал в каждом матче турнира
04:00 · Лига чемпионов
Коман провёл 50-й матч в Лиге чемпионов - он самый успешный игрок среди всех, кто достиг этого рубежа
03:50 · Лига чемпионов
«Цифра вечера» - «Милан» вернулся в плей-офф Лиги чемпионов через 3262 дня
03:40 · Лига чемпионов
Браим Диас - самый молодой автор гола в плей-офф ЛЧ за «Милан» за последние почти 20 лет
03:30 · Лига чемпионов
Браим Диас: «Проделали отличную работу»
03:20 · Лига чемпионов
Калюлю: «Победы дарят уверенность в себе»
03:12 · Лига чемпионов
Тонали: «Сдержать Кейна было важнее всего»
02:59 · Лига чемпионов
Невин: «Никогда не видел столь плотной опеки Кейна»
02:53 · Лига чемпионов
Тонали: «Оборона стала надёжнее»
02:47 · Лига чемпионов
Скипп: «Исполнил свою детскую мечту»
02:42 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Знаем, как действовать против Мбаппе в ответном матче»
02:41 · Лига чемпионов
Тшау: «Прекрасный момент»
02:21 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Меня удивила пассивность «ПСЖ»
02:06 · Лига чемпионов
Галтье: «Судьба противостояния с «Баварией» не решена»
Все новости
Рекомендуем