Нагельсманн – о травмах Мбаппе и Месси: Не позволю ослепить себя

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал комментарий по поводу травм звёздных форвардов «ПСЖ» - Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что Мбаппе точно не сыграет против «Баварии» в Лиге чемпионов 14 февраля, а выход на поле Месси находится под вопросом.

«Если игрок «вылетел», а затем он выйдет на поле, то все скажут: «Что за идиот Нагельсманн? Он позволил себя ослепить».

Так что я готовлю команду так, как будто Мбаппе будет играть. То же самое касается и Месси. Тем более, у «ПСЖ» есть и другие хорошие игроки в атаке», - слова Нагельсманна приводит на своих страницах Sportmax.