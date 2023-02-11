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Лига чемпионов

Нагельсманн – о травмах Мбаппе и Месси: Не позволю ослепить себя

11 Февраля 2023 • 15:41 Комментировать
ПСЖ
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Бавария
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14.02 23:00

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал комментарий по поводу травм звёздных форвардов «ПСЖ» - Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что Мбаппе точно не сыграет против «Баварии» в Лиге чемпионов 14 февраля, а выход на поле Месси находится под вопросом.

«Если игрок «вылетел», а затем он выйдет на поле, то все скажут: «Что за идиот Нагельсманн? Он позволил себя ослепить».

Так что я готовлю команду так, как будто Мбаппе будет играть. То же самое касается и Месси. Тем более, у «ПСЖ» есть и другие хорошие игроки в атаке», - слова Нагельсманна приводит на своих страницах Sportmax.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ Юлиан Нагельсманн Килиан Мбаппе
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ПСЖ БАВАРИЯ
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