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Лига чемпионов

«Чудеса выздоровления»: Мбаппе тренируется в общей группе перед матчем с «Баварией»

13 Февраля 2023 • 14:24 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
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14.02 23:00

Журналист Марк Мешенуа опубликовал в социальных сетях видео с понедельничной тренировки «ПСЖ». На нём видно, что нападающий Килиан Мбаппе занимается в общей группе.

«Чудеса выздоровления», - так описывает ситуацию портал Goal.

Также в общей группе «ПСЖ» занимаются форвард Лионель Месси и полузащитник Марко Верратти.

В начале февраля «ПСЖ» рассказывал о том, что Килиан Мбаппе из-за травмы пропустит около трёх недель. Позже Кристоф Галтье, главный тренер команды, исключал участие форварда в игре против «Баварии».

«ПСЖ» и «Бавария» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 14 февраля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Марко Верратти Килиан Мбаппе
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ПСЖ БАВАРИЯ
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