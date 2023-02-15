Галтье: «Судьба противостояния с «Баварией» не решена»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье прокомментировал поражение своей команды от «Баварии».

Парижане не смогли воспользоваться преимуществом родных стен, уступив с минимальным счётом в первом матче 1/8 финала.

«В какой-то момент «Бавария» прижала нас к воротам, и я подозревал, что нам будет очень трудно, если ситуация не изменится. К сожалению, мы пропустили как раз в тот момент, когда я собирался выпустить Мбаппе.

Мы проиграли, и теперь нам нужно побеждать в Мюнхене, чтобы пройти дальше. Конечно, мы разочарованы, но судьба противостояния ещё не решена», – поведал в интервью Canal+ Галтье.

Ответный поединок «Баварии» против «ПСЖ» состоится 8 марта.