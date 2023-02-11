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Лига чемпионов

В «ПСЖ» сообщили, сыграет ли Месси с «Баварией»

11 Февраля 2023 • 05:03 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
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14.02 23:00

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о травме звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. Ранее сообщалось, что 35-летний чемпион мира рискует пропустить первый матч против мюнхенской «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов.

«У Месси мышечная усталость, но он возобновит занятия в понедельник. Лионель пропустит встречу против «Монако», однако будет готов ко встрече с мюнхенской «Баварией» в ЛЧ. Нет сомнений», - передает слова тренера Lequipe.

Месси повредил подколенное сухожилие в недавнем матче 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится в Париже 14 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
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ПСЖ БАВАРИЯ
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