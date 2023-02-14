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Лига чемпионов

​Тарханов оценил шансы «ПСЖ» и «Баварии» в очной дуэли

14 Февраля 2023 • 14:54 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
1 2.80 X 3.70 2 2.53
Через 7 ч. 27 мин.

Во вторник стартует плей-офф Лиги чемпионов сезона 2022/2023. В одном из вечерних матчей отношения выяснят «ПСЖ» и «Бавария». Первый матч между грандами Лиги 1 и Бундеслиги пройдёт на стадионе «Парк де Пренс».

Шансы «ПСЖ» и «Баварии» в очной дуэли оценил известный российский тренер Александр Тарханов.

«Соотношение сил 50 на 50. Явного фаворита нет. В одной команде играют звёзды, а в другой – суперзвёзды. Многое зависит от того, выйдет ли на поле Килиан Мбаппе. А вот в командной игре преимущество у «Баварии». Она выглядит более сплочённой», - высказался Тарханов, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

Матч между «ПСЖ» и «Баварией» стартует 14 февраля в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Александр Тарханов
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ПСЖ БАВАРИЯ
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