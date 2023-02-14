Упамекано: Месси — самый умный футболист в мире, его никогда нельзя упускать из виду

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Если во время матча на секунду отвести глаза от Месси, то сражу же придется пожалеть об этом. Это самый умный футболист в мире, который всегда следит за тобой и изучает. Иногда Месси открывается незаметно, а когда ты его обнаруживаешь, он уже отдает пас», — цитирует Упамекано L’Équipe.

Матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» состоится сегодня, 14 февраля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет онлайн-текстовую трансляцию встречи.