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Лига чемпионов

Галтье: «Мбаппе не сыграет против «Баварии»

11 Февраля 2023 • 22:05 Комментировать
ПСЖ
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Бавария
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14.02 23:00

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье считает, что нападающий Килиан Мбаппе не сможет принять участие в первом матче с «Баварией».

14 февраля «ПСЖ» примет мюнхенцев на своём поле в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В последние недели одной из самых обсуждаемых тем в европейском футболе стала травма Мбаппе, из-за которой француз рискует пропустить домашнюю игру с «Баварией». По словам Галтье, опасения болельщиков парижан всё же подтвердились: «Будет ли Мбаппе в составе в предстоящем матче с «Баварией»? Нет, я так не думаю. Он травмирован, и мы не хотим рисковать его здоровьем», – цитирует журналист Сабер Дерсфарже главного тренера «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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ПСЖ БАВАРИЯ
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