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Лига чемпионов

Месси, Неймар и Мбаппе – на выход? «ПСЖ» дома проиграл «Баварии» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

15 Февраля 2023 • 00:56 Комментировать (5)
ПСЖ
0:1
Бавария
окончен

«ПСЖ» и «Бавария» сошлись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Протокол игры  
ПСЖ0:1Бавария
  53'Коман Кингсли (0:1)
Доннарумма ДжанлуиджиХакими Ашраф 46' (Кимпембе Преснел ( 46'  70') Маркиньос МаркосРамос СерхиоМендеш НунуЗаир-Эмери Уоррен 57' (Мбаппе Килиан ( 57') Верратти МаркоДанилу Перейра 75' (Витинья II ( 75') Солер Карлос 57' (Фабиан Руис ( 57') Месси ЛионельНеймар  87'
Запасные: Рико СерхиоПембеле ТимотеЭкитике УгоБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльБернат ХуанЛетелье Александр
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  26'  90'Упамекано ДайоДе Лигт МаттейсКанселу Жоау 46' (Дэвис Альфонсо ( 46') Коман Кингсли 76' (Мюллер Томас ( 76') Киммих ЙозуаГорецка ЛеонСане Лерой 90' (Станишич Йосип ( 90') Мусиала Джамал 87' (Гравенберх Райан ( 87') Чупо-Мотинг Эрик 76' (Гнабри Серж ( 76')
Запасные: Ваннер ПаульИбрагимович АрийонУльрайх СвенСарр БунаМазрауи НуссаирJohannes SchenkБлинд ДэйлиТель Матис
14 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

Наверное, самая горячая афиша 1/8 финала Лиги чемпионов встретила нас в Париже. Знатно приунывший «ПСЖ» принимал «Баварию». Поводов грустить в последнее время много – вылетели из Кубка Франции, получили 1:3 от «Монако», потеряли из-за травмы Мбаппе, только-только восстановился Месси, совсем потускнел Неймар. А «Бавария» как раз разогналась: после серии ничейных результатов у мюнхенцев три кряду победы и 11 забитых мячей за эти матчи.

В очном матче тенденция продолжилась. Париж ну как-то очень трусливо встретил «Баварию», безраздельно отдав территорию и мяч. Точнее, немцы сами забрали. Включили высокий прессинг, на первых же минутах из-за него получил момент Чупо-Мотинг, но пробил мимо ворот с дуги штрафной площади. Дальше парижане рисковать не стали, окопались у своей штрафной площади и ждали.

Первый тайм ушёл на разведку и футбольные шахматы. Самые интересные действия произошли во втором. На левом краю быструю «стеночку» разыграли Дэвис и всё тот же Чупо-Мотинг, в завершении комбинации канадец вырезал шикарный кросс на дальний угол вратарской, куда набежал Коман. Кингсли в касание пробил, мягко постелив мяч по газону, и переиграл Доннарумму – 0:1.

И только после пропущенного гола «ПСЖ» наконец вспомнил, что собирался выигрывать Лигу чемпионов. Галтье экстренно выпустил полутравмированного Мбаппе и Фабиана Руиса, а убрал с поля Карлоса Солера и Уоррена Заира-Эмери, ставшего самым молодым игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов. Сначала Килиан картину только портил. Например, его потеря в центре поля привела к опаснейшей атаке и удару от Чупо-Мотинга метров с 10. «ПСЖ» спас Доннарумма в том эпизоде.

Следом ещё один чудо-сейв сотворил Джанлуиджи, опять же парировав удар Чупо-Мотинга. Тот в касание бил из пределов штрафной площади, но голкипер достал мяч у перекладины. Воодушевившись подвигами голкипера, воспрял духом и сам «ПСЖ». В быстрой атаке парижане счёт сравняли: по левому краю убежал Нуну Мендеш, подождал рывка Мбаппе и своевременно прострелил на Килиана. Француз занёс мяч в ворота и побежал радоваться, но гол не засчитали. Нуну Мендеш на сантиметр забрался в офсайд.

«ПСЖ» хоть в концовке чуть поддавил, в компенсированное время даже оставил «Баварию» в меньшинстве – за вторую жёлтую карточку был удалён Бенжамен Павар, но этот никак парижанам не помогло. Месси, Неймар и Мбаппе с поражения начали 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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Alex1972
15 Февраля 2023 в 01:40
Если все парижские будут здоровы - ПСЖ пройдёт Баварию...Нагельсман слишком глуп и молод.. Перебегать Париж - это не значит его пройти..
CELTIC FROST
15 Февраля 2023 в 01:28
Скажите , ка кего зовут? ПЭ СЭ ЖО! )) 70 минут хозяева играли на уровне условного Бохума. Неужели к этому и стремились шейхи? Ну, тогда они идут к успеху. Неймар сделал "аа". А Месси сделал хет-трик: почесал бороду, точку опоры и .. кое-что другое.
redwhite1959
15 Февраля 2023 в 01:10
"Бавария" победила заслуженно - прессинговала лучше парижан и всё делала на поле быстрее! Париж сумел "проснуться" только с 75-й по 85-ю минуты, но этого оказалось мало даже для ничейного результата. "Бавария" сегодня ещё раз доказала футбольную истину - "команда-звезда" лучше команды "звёзд"!
160si
15 Февраля 2023 в 01:05
Пpогнозы на футбол b e t s - i n f o . r u
Element-22
15 Февраля 2023 в 01:01
У Парижа из года в год одно и то же - кто в лес, кто по двора. Есть две-три индивидуальности спереди, у которых должно попереть, чтобы добыть результат. На поле был один топ-клуб и одна команда, игравшая в свой футбол по своему плану.
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