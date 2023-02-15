Месси, Неймар и Мбаппе – на выход? «ПСЖ» дома проиграл «Баварии» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Бавария» сошлись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Наверное, самая горячая афиша 1/8 финала Лиги чемпионов встретила нас в Париже. Знатно приунывший «ПСЖ» принимал «Баварию». Поводов грустить в последнее время много – вылетели из Кубка Франции, получили 1:3 от «Монако», потеряли из-за травмы Мбаппе, только-только восстановился Месси, совсем потускнел Неймар. А «Бавария» как раз разогналась: после серии ничейных результатов у мюнхенцев три кряду победы и 11 забитых мячей за эти матчи.

В очном матче тенденция продолжилась. Париж ну как-то очень трусливо встретил «Баварию», безраздельно отдав территорию и мяч. Точнее, немцы сами забрали. Включили высокий прессинг, на первых же минутах из-за него получил момент Чупо-Мотинг, но пробил мимо ворот с дуги штрафной площади. Дальше парижане рисковать не стали, окопались у своей штрафной площади и ждали.

Первый тайм ушёл на разведку и футбольные шахматы. Самые интересные действия произошли во втором. На левом краю быструю «стеночку» разыграли Дэвис и всё тот же Чупо-Мотинг, в завершении комбинации канадец вырезал шикарный кросс на дальний угол вратарской, куда набежал Коман. Кингсли в касание пробил, мягко постелив мяч по газону, и переиграл Доннарумму – 0:1.

И только после пропущенного гола «ПСЖ» наконец вспомнил, что собирался выигрывать Лигу чемпионов. Галтье экстренно выпустил полутравмированного Мбаппе и Фабиана Руиса, а убрал с поля Карлоса Солера и Уоррена Заира-Эмери, ставшего самым молодым игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов. Сначала Килиан картину только портил. Например, его потеря в центре поля привела к опаснейшей атаке и удару от Чупо-Мотинга метров с 10. «ПСЖ» спас Доннарумма в том эпизоде.

Следом ещё один чудо-сейв сотворил Джанлуиджи, опять же парировав удар Чупо-Мотинга. Тот в касание бил из пределов штрафной площади, но голкипер достал мяч у перекладины. Воодушевившись подвигами голкипера, воспрял духом и сам «ПСЖ». В быстрой атаке парижане счёт сравняли: по левому краю убежал Нуну Мендеш, подождал рывка Мбаппе и своевременно прострелил на Килиана. Француз занёс мяч в ворота и побежал радоваться, но гол не засчитали. Нуну Мендеш на сантиметр забрался в офсайд.

«ПСЖ» хоть в концовке чуть поддавил, в компенсированное время даже оставил «Баварию» в меньшинстве – за вторую жёлтую карточку был удалён Бенжамен Павар, но этот никак парижанам не помогло. Месси, Неймар и Мбаппе с поражения начали 1/8 финала Лиги чемпионов.