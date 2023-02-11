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Лига чемпионов

Мюллер – о матчах с «ПСЖ»: «Наше преимущество в том, что ответная игра пройдёт в Мюнхене»

11 Февраля 2023 • 21:02 Комментировать
ПСЖ
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Бавария
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14.02 23:00

Футболист «Баварии» Томас Мюллер высказался о приближающемся противостоянии с «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча состоится во Франции 14 февраля, а ответный матч пройдёт 8 марта в Германии.

«Конечно, мы осознаём, насколько важной будет игра во вторник против «ПСЖ», – делится мыслями Мюллер после победы над «Бохумом» в Бундеслиге (3:0). – Мы должны показать себя и увезти домой устраивающий нас результат. Ответный матч пройдёт в Мюнхене, что даёт нам определённое преимущество. Мы можем всё решить на своём поле – таков наш план», – цитирует Sky ветерана «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Томас Мюллер
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ПСЖ БАВАРИЯ
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