Галтье рассказал, от чего будет зависеть участие Мбаппе в матче с «Баварией»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе попал в заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», но его участие остаётся под вопросом.

Встреча состоится во вторник в Париже. 24-летний футболист пропустил предыдущие матчи «ПСЖ» из-за травмы, однако имеет шансы вернуться на поле уже завтра.

«Да, меня удивляет, насколько быстро он восстанавливается, но мы знаем, что у него это обычно занимает меньше времени, чем у многих других игроков. Всё решится завтра утром – мы оценим его состояние и примем оптимальное решение. Если он окажется на скамейке, то явно не для вида», – сказал Галтье на предматчевой пресс-конференции.