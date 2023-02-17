Галтье признал, что «ПСЖ» намеренно отсиживался в обороне, ожидая выхода Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье объяснил суть оборонительного подхода своей команды в матче с «Баварией».

Парижский гранд не стал навязывать гостям из Мюнхена свою игру, сосредоточившись вместо этого на обороне, однако на 53-й минуте соперники всё же открыли счёт, после чего на поле появился Килиан Мбаппе.

«План на игру был обусловлен имевшимися в нашем распоряжении ресурсами. В сложившихся обстоятельствах я не видел другого выхода, кроме как пытаться сдерживать «Баварию» до тех пор, пока на поле не выйдет Мбаппе.

Думаете, мне понравились первые 60 минут в исполнении «ПСЖ»? Вы проявляете ко мне неуважение. Мы должны играть в атакующий, но эффективный футбол», – сказал на пресс-конференции Галтье.