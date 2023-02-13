​Мбаппе провёл в общей группе всю тренировку «ПСЖ», матч с «Баварией» - во вторник

В понедельник в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, что Килиан Мбаппе тренируется в общей группе «ПСЖ». Как сообщают французские СМИ, звёздный форвард провёл в общей группе полное занятие. Можно говорить о том, что Мбаппе наверняка сыграет против «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В начале месяца в «ПСЖ» сообщали о том, что Килиану Мбаппе на восстановление понадобится около трёх недель. При этом несколько дней назад главный тренер команды Кристоф Галтье говорил, что против «Баварии» Мбаппе не сыграет.

Матч «ПСЖ» - «Бавария» стартует 14 февраля в 23:00 по московскому времени.