Джо Коул: «ПСЖ» мог бы сыграть вничью с «Баварией»

Экс-полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией», который завершился победой мюнхенцев со счётом 1:0.

Коул считает, что парижане, игравшие на своём поле, могли добиться ничейного результата, так как к концу встречи они заметно прибавили.

«Прессинг «Баварии» был хорошим, они доминировали в первом тайме. Я думаю, что «ПСЖ» разочарован началом встречи. Все замены парижан принесли пользу. Ближе к концу игры они выглядели как команда, которую мы знаем», — цитирует Коула официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответная встреча между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта. Начало этой игры запланировано на 23:00 по московскому времени.