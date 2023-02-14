Все еврокубковые матчи на неделе начнутся с минуты молчания

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что все еврокубковые матчи на текущей неделе стартуют с минуты молчания. Это будет акцией поддержки Турции и Сирии, сообщает пресс-служба УЕФА, на прошлой неделе эти страны пережили страшные землетрясения, магнитуда самых сильных толчков доходила до 7,8 балла по шкале Рихтера.

По последним официальным данным число погибших в результате катаклизма приближается к 40 тысячам. Сильнейшие разрушения получили такие турецкие города как Хатай, Газиантеп, Малатья, Кахраманмараш и многие другие.

Напомним, сегодня для всех любителей европейского футбола пройдут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «ПСЖ» примет «Баварию», параллельно «Милан» примет дома на «Сан-Сиро» «Тоттенхэм».