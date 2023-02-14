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Лига Европы

Все еврокубковые матчи на неделе начнутся с минуты молчания

14 Февраля 2023 • 19:50 Комментировать
Милан
...
Тоттенхэм
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Через 2 ч. 51 мин.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что все еврокубковые матчи на текущей неделе стартуют с минуты молчания. Это будет акцией поддержки Турции и Сирии, сообщает пресс-служба УЕФА, на прошлой неделе эти страны пережили страшные землетрясения, магнитуда самых сильных толчков доходила до 7,8 балла по шкале Рихтера.

По последним официальным данным число погибших в результате катаклизма приближается к 40 тысячам. Сильнейшие разрушения получили такие турецкие города как Хатай, Газиантеп, Малатья, Кахраманмараш и многие другие.

Напомним, сегодня для всех любителей европейского футбола пройдут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «ПСЖ» примет «Баварию», параллельно «Милан» примет дома на «Сан-Сиро» «Тоттенхэм».

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