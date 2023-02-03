В «Баварии» отреагировали на травму Мбаппе перед матчем ЛЧ

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал повреждение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Из-за травмы звездный футболист не сможет помочь парижанам в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого гранда.

«Я не знаю, что именно произошло с Мбаппе, но мне жаль его. Наблюдать за его игрой очень приятно. «ПСЖ» без него будет, наверное, слабее, но нам нельзя допускать недооценки. Даже если Килиан появится на поле, мы все равно будем стремиться к победе», - передает слова руководителя Bild.

Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится во вторник, 14 февраля, на стадионе в Париже.