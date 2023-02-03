Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

В «Баварии» отреагировали на травму Мбаппе перед матчем ЛЧ

03 Февраля 2023 • 11:14 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
1 2.35 X 3.75 2 2.80
14.02 23:00

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал повреждение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Из-за травмы звездный футболист не сможет помочь парижанам в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого гранда.

«Я не знаю, что именно произошло с Мбаппе, но мне жаль его. Наблюдать за его игрой очень приятно. «ПСЖ» без него будет, наверное, слабее, но нам нельзя допускать недооценки. Даже если Килиан появится на поле, мы все равно будем стремиться к победе», - передает слова руководителя Bild.

Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится во вторник, 14 февраля, на стадионе в Париже.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Килиан Мбаппе Герберт Хайнер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
11:14 · Лига чемпионов
В «Баварии» отреагировали на травму Мбаппе перед матчем ЛЧ
03:38 · Лига чемпионов
«Милан» исключил Ибрагимовича из списка заявленных на плей-офф Лиги чемпионов игроков
02:41 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» обеспокоены состоянием Неймара
01:44 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос должен восстановиться до матча с «Баварией»
00:43 · Испания. Ла Лига
Милитао рискует пропустить матч с «Ливерпулем»
02 Февраля
18:19 · Лига чемпионов
​«ПСЖ»: Мбаппе пропустит матч с «Баварией»
08:25 · Лига чемпионов
Мбаппе рискует не сыграть с «Баварией» - названа причина
01 Февраля
15:34 · Италия. Серия А
​Ибрагимович надеется сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов
27 Января
20:27 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я больше не думаю о Лиге чемпионов»
16:55 · Лига чемпионов
​Месси – лучший игрок 2022 года по версии The Guardian, Роналду на 51 месте 1
26 Января
13:57 · Лига чемпионов
Мор: «Любой мальчик, занимающийся футболом, скажет, что хочет услышать гимн Лиги чемпионов»
25 Января
21:04 · Лига Европы
Колосков прокомментировал перенос Суперкубка из Казани в Афины
20:24 · Еврокубки
Аршавин: «Видимо, забыли, что Суперкубок должен был пройти в России»
20:18 · Еврокубки
В РФС отреагировали на перенос матч Суперкубка УЕФА из Казани
24 Января
11:20 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк ответил на вопрос, сможет ли «Зенит» выиграть Лигу чемпионов
Все новости
Рекомендуем