«ПСЖ» - «Бавария»: Маттеус предсказал победителя пары

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился ожиданиями от противостояния подопечных Юлиана Нагельсманна с французским «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» пройдет парижан и сыграет в ¼ финала Лиги чемпионов. Если вы видели новости вокруг «ПСЖ» за последние недели, то должны все понимать. Команде Нагельсманна вообще не стоит переживать. По сравнению с Парижем мюнхенцы сейчас находятся на вершине. Они одержали три победы подряд, а «ПСЖ» уступил «Марселю» и «Монако», - передает слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Первый матч состоится в Париже сегодня, 14 февраля.