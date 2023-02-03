Серхио Рамос должен восстановиться до матча с «Баварией»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос в скором времени вернётся в строй.

Испанский футболист получил травму в недавнем поединке Лиги 1 против «Монпелье». Как позднее заявил наставник Кристоф Галтье, повреждение 36-летнего центрбека не выглядит серьёзным, что, судя по всему, близко к истине: по данным L’Equipe, в парижском клубе считают, что Рамос вернётся на поле в ближайшее время. Он сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 14 февраля.

Серхио Рамос принял участие в 28 встречах «ПСЖ» в текущем сезоне, по разу отметившись голом и ассистом.