Колосков прокомментировал перенос Суперкубка из Казани в Афины

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием про перенос матча за Суперкубок УЕФА из Казани в Афины. Об этом было официально объявлено сегодня вечером.

«Для меня удивительно, что мы об этом до сих пор говорим. Совершенно очевидное решение. так поздно объявили, потому что не могли найти город, которым заменить Казань», - цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что ещё недавно смотрел на официальном сайте место проведения Суперкубка, но там до сих пор ничего не было указано.

Казань должна была принять матч победителей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА текущего сезона.