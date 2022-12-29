Катарский журналист Мохаммед Аль-Каби в своих соцсетях написал, что португальский 37-летний форвард Криштиану Роналду решил пока не переезжать в Саудовскую Аравию и приостановить переговоры с «Аль-Насром». А всё потому, что Роналду получил предложение от неназванного европейского клуба, который играет в Лиге чемпионов УЕФА.

Сейчас Роналду находится без клуба – в статусе свободного агента. Португалец и «Манчестер Юнайтед» разорвали контракт по обоюдному согласию сторон во время чемпионата мира в Катаре. Ранее Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал главного тренера «манкунианцев» Эрика тен Хага.

Последние трансферные слухи связывают Роналду с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.