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Лига чемпионов

Роналду получил предложение от европейского клуба, играющего в Лиге чемпионов слухи

29 Декабря 2022 • 18:34 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Бавария
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14.02 23:00

Катарский журналист Мохаммед Аль-Каби в своих соцсетях написал, что португальский 37-летний форвард Криштиану Роналду решил пока не переезжать в Саудовскую Аравию и приостановить переговоры с «Аль-Насром». А всё потому, что Роналду получил предложение от неназванного европейского клуба, который играет в Лиге чемпионов УЕФА.

Сейчас Роналду находится без клуба – в статусе свободного агента. Португалец и «Манчестер Юнайтед» разорвали контракт по обоюдному согласию сторон во время чемпионата мира в Катаре. Ранее Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал главного тренера «манкунианцев» Эрика тен Хага.

Последние трансферные слухи связывают Роналду с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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ARTUR
29 Декабря 2022 в 19:14
Интарэсно кто энти счстлиучики )))
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