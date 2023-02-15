Мбаппе назвал фаворита ответного матча «Бавария» - «ПСЖ»

Один из лидеров «ПСЖ» Килиан Мбаппе пообщался с журналистами после первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Встреча завершилась минимальным поражением парижан со счетом 0:1.

«Кто будет фаворитом в ответном поединке? Конечно, «ПСЖ». Как всегда», - приводятся слова француза в социальных сетях журналиста Флориана Плеттенберга.

Напомним, что в первом матче Мбаппе вышел на замену в начале второго тайма.

Ответный поединок между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в Мюнхене 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.