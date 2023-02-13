Булыкин дал смелый прогноз на матч «ПСЖ» и «Баварии»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, кто победит в завтрашнем матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА – французский «ПСЖ» или мюнхенская «Бавария». По мнению эксперта, небольшое преимущество в завтрашней игре будет у парижан.

«Считаю, что фаворит с небольшим преимуществом – «ПСЖ». Однако и «Бавария» может сыграть хорошо, сложно что-то предсказывать в особом турнире как Лига чемпионов. Там фаворитов нет, ждём интересный матч», - цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, что первый поединок «ПСЖ» и «Баварии» пройдёт завтра вечером в Париже, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.