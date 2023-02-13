Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Булыкин дал смелый прогноз на матч «ПСЖ» и «Баварии»

13 Февраля 2023 • 20:54 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
1 2.60 X 3.80 2 2.60
14.02 23:00

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, кто победит в завтрашнем матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА – французский «ПСЖ» или мюнхенская «Бавария». По мнению эксперта, небольшое преимущество в завтрашней игре будет у парижан.

«Считаю, что фаворит с небольшим преимуществом – «ПСЖ». Однако и «Бавария» может сыграть хорошо, сложно что-то предсказывать в особом турнире как Лига чемпионов. Там фаворитов нет, ждём интересный матч», - цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, что первый поединок «ПСЖ» и «Баварии» пройдёт завтра вечером в Париже, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дмитрий Булыкин ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Февраля
21:06 · Лига чемпионов
​«ПСЖ» - «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 14 февраля 2023
20:54 · Лига чемпионов
Булыкин дал смелый прогноз на матч «ПСЖ» и «Баварии»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс: «Челси» станет одной из лучших команд в мире»
20:45 · Лига чемпионов
​«Милан» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 14 февраля 2023
20:35 · Лига чемпионов
Неймар: «Победа в Лиге чемпионов – главная цель «ПСЖ» 1
20:34 · Лига чемпионов
Галтье: «Бавария» фаворит? Шансы на победу равны
20:20 · Лига чемпионов
Галтье – о форме «ПСЖ»: «Конечно, мы в трудном положении»
20:12 · Лига чемпионов
Рис Джеймс — о матче с «Боруссией»: «Челси» должен показать свой футбол
20:12 · Лига чемпионов
Неймар: «Мбаппе сказал мне, что чувствует себя хорошо»
18:54 · Лига чемпионов
​Спаллетти: «Айнтрахт» так же силён, как и мы»
18:40 · Лига чемпионов
Почти все в сборе: «Бавария» опубликовала заявку на матч с «ПСЖ»
18:18 · Лига чемпионов
​Пиоли: «Анчелотти, Конте и Спаллетти – легенды»
18:13 · Лига чемпионов
​Пиоли ответил на вопрос о шансах «Милана» выиграть Лигу чемпионов
17:59 · Лига чемпионов
​Пиоли поделился мыслями перед битвой с «Тоттенхэмом»
17:02 · Лига чемпионов
Защитник «Боруссии» Зюле: «Мы не считаем себя аутсайдерами в матче с «Челси»
Все новости
Рекомендуем