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Доннарумма: «ПСЖ» сделает всё, чтобы пройти «Баварию»

09 Февраля 2023 • 08:17 Комментировать
ПСЖ
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Бавария
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14.02 23:00

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от противостояния с мюнхенской «Баварией» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Сейчас наши мысли на встрече с «Монако». После этого матча мы будем думать о поединке против «Баварии». Мы будем тщательно готовиться к этому противостоянию. «ПСЖ» сделает все, чтобы пройти мюнхенскую команду», - передает слова итальянского футболиста Lequipe.

Накануне парижский гранд вылетел из Кубка Франции, проиграв на выезде «Марселю» со счетом 1:2.

Первый матч «ПСЖ» против «Баварии» состоится в Париже во вторник, 14 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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ПСЖ БАВАРИЯ
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