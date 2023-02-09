Доннарумма: «ПСЖ» сделает всё, чтобы пройти «Баварию»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от противостояния с мюнхенской «Баварией» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

«Сейчас наши мысли на встрече с «Монако». После этого матча мы будем думать о поединке против «Баварии». Мы будем тщательно готовиться к этому противостоянию. «ПСЖ» сделает все, чтобы пройти мюнхенскую команду», - передает слова итальянского футболиста Lequipe.

Накануне парижский гранд вылетел из Кубка Франции, проиграв на выезде «Марселю» со счетом 1:2.

Первый матч «ПСЖ» против «Баварии» состоится в Париже во вторник, 14 февраля.