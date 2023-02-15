«ПСЖ» впервые за семь лет нанёс лишь один удар в первом тайме матча Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» не лучшим образом провёл первый тайм матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Несмотря на преимущество домашнего поля, парижане нанесли всего один удар по воротам соперников в первой 45-минутке – сделал это Лионель Месси, пробивший незадолго до перерыва. По данным Opta, один удар – худший показатель «ПСЖ» в первых таймах поединков Лиги чемпионов с апреля 2016 года, когда столичный коллектив нанёс такое же количество ударов против «Манчестер Сити».

На счету «Баварии» десять ударов по воротам Джанлуиджи Доннаруммы, однако на перерыв команды ушли при равенстве – 0:0.