Почти все в сборе: «Бавария» опубликовала заявку на матч с «ПСЖ»

Мюнхенская «Бавария» в своих соцсетях опубликовала список игроков, которые полетят в Париж на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Заявка состоит из 23 игроков, в список вошли следующие фамилии: Ульрайх, Зоммер, Шенк, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Чупо-Мотинг, Дэвис, Сарр, Канселу, Блинд, Мюллер, Гравенберх, Тель, Мусиала, Станишич, Ибрахимович.

Отметим, что мюнхенцам не поможет сенегальский форвард Садио Мане – он уже давно травмирован, также не поедут в столицу Франции 17-летний Пол Ваннер и марокканский защитник Нуссер Мазрауи.

Противостояние недавних финалистов Лиги чемпионов в рамках 1/8 финала турнира пройдёт 14 февраля в 23:00.