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Лига чемпионов

Галтье: «Бавария» фаворит? Шансы на победу равны

13 Февраля 2023 • 20:34 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
1 2.60 X 3.80 2 2.60
14.02 23:00

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о предстоящем матче против «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Bayern&Germany опубликовал слова Галтье, который заявил, что не считает «Баварию» фаворитом в предстоящей игре, соотношение сил 50 на 50. Команда уже привыкла к большим вывескам, хоть «Бавария» и выступает успешно в своем чемпионате, в отличие от «ПСЖ», но состав парижан на эту встречу будет более укомплектованным, чем в предыдущих матчах, добавил специалист.

Первая встреча между «ПСЖ» и «Баварией» состоится завтра, 14 февраля, начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Кристоф Галтье
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ПСЖ БАВАРИЯ
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