Галтье: «Бавария» фаворит? Шансы на победу равны

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о предстоящем матче против «Баварии» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Bayern&Germany опубликовал слова Галтье, который заявил, что не считает «Баварию» фаворитом в предстоящей игре, соотношение сил 50 на 50. Команда уже привыкла к большим вывескам, хоть «Бавария» и выступает успешно в своем чемпионате, в отличие от «ПСЖ», но состав парижан на эту встречу будет более укомплектованным, чем в предыдущих матчах, добавил специалист.

Первая встреча между «ПСЖ» и «Баварией» состоится завтра, 14 февраля, начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.