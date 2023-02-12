​Мбаппе имеет шансы сыграть с «Баварией»

Килиан Мбаппе пропустил последние матчи «ПСЖ» из-за травмы. Главный тренер французского гранда Кристоф Галтье говорил, что Мбаппе не сможет помочь команде во вторничном матче Лиги чемпионов против «Баварии». Впрочем, информация из СМИ даёт фанатам парижан надежду.

Как сообщает L’Equipe, у Мбаппе есть шансы принять участие в битве с «Баварией» 14 февраля. По данным источника, Килиан уже возобновил беговые тренировки на поле, а в воскресенье он вообще провёл часть тренировки в общей группе.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» стартует 14 февраля в 23:00 по московскому времени.