Кан — о Мбаппе: «Мы увидели, на что способен этот исключительный игрок, нам повезло»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал победу мюнхенской команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ» (1:0).

Кан считает, что «Баварии» во многом повезло, так как лидер парижан Килиан Мбаппе провёл отличный матч и доставил гостям немало проблем. Напомним, что французский форвард вышел на поле во втором тайме и сумел отличиться двумя голами, которые были отменены из-за офсайда.

«Во втором тайме мы увидели, на что способен этот совершенно исключительный игрок. Нам здесь повезло», — приводит слова Кана sport1.de.

Ответная встреча между этими командами запланирована на 8 марта. Начало — в 23:00 по московскому времени.