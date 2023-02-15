Неймар назвал сумасшедшим игрока «Баварии»

В концовке вчерашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» защитник мюнхенцев Бенжамен Павар совершил грубый фол на форварде парижан Лионеле Месси. За это нарушение игрок получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После этого фола нападающий «ПСЖ» Неймар подошел к Павару, и указывая на голову произнес: «Ты сумасшедший».

Матч в Париже завершился минимальной победой «Баварии» со счетом 1:0. Единственный гол забил француз Кингсли Коман в начале второго тайма.

Ответный поединок состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» 8 марта, начало – 23:00 по московскому времени.