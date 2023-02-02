​«ПСЖ»: Мбаппе пропустит матч с «Баварией»

В среду вечером «ПСЖ» обыграл «Монпелье» в Лиге 1 (3:1), но потерял из-за травмы звёздного нападающего Килиана Мбаппе. На официальном сайте французского гранда был опубликован пресс-релиз. В нём говорится о том, что у Мбаппе было выявлено повреждение бицепса левого бедра. Восстановление футболиста должно занять три недели.

Таким образом, Килиан Мбаппе не сможет помочь «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Игра состоится в Париже во вторник, 14 февраля.

Килиан Мбаппе в сезоне 2022/2023 забил 25 голов и отдал 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.