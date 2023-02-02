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Лига чемпионов

​«ПСЖ»: Мбаппе пропустит матч с «Баварией»

02 Февраля 2023 • 18:19 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
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14.02 23:00

В среду вечером «ПСЖ» обыграл «Монпелье» в Лиге 1 (3:1), но потерял из-за травмы звёздного нападающего Килиана Мбаппе. На официальном сайте французского гранда был опубликован пресс-релиз. В нём говорится о том, что у Мбаппе было выявлено повреждение бицепса левого бедра. Восстановление футболиста должно занять три недели.

Таким образом, Килиан Мбаппе не сможет помочь «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Игра состоится в Париже во вторник, 14 февраля.

Килиан Мбаппе в сезоне 2022/2023 забил 25 голов и отдал 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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ПСЖ БАВАРИЯ
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