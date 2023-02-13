Месси и «ПСЖ» возобновят переговоры после матча с «Баварией»

«Пари Сен-Жермен» вновь попробует договориться с Лионелем Месси о новом контракте.

Первый поединок противостояния с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 14 февраля. Как сообщает журналист Флоран Торшу, вскоре после завершения матча парижский клуб вернётся к переговорам с 35-летним аргентинцем, чей нынешний договор истекает в июне. Представители аргентинца обсудят с руководством «ПСЖ» длительность соглашения и финансовые условия. Сам игрок предпочитает остаться в Париже.

Лионель Месси стал автором 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах нынешней кампании. Цвета клуба он защищает с 2021 года.