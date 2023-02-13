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Нагельсманн: «Постараемся сделать всё, чтобы Месси, Мбаппе и Неймар не касались мяча»

13 Февраля 2023 • 22:05 Комментировать
ПСЖ
...
Бавария
1 2.60 X 3.80 2 2.60
14.02 23:00

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о силе «Пари Сен-Жермен».

Во вторник мюнхенцы проведут выездную встречу против парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Завтра нам предстоит сделать всё возможное, чтобы Месси, Мбаппе и Неймар как можно реже контактировали с мячом, но нас должно заботить не только это. Опасность в «ПСЖ» также представляют быстрые крайние защитники, хватает талантливых игроков и на других позициях. Однако соперник тоже размышляет над тем, как остановить наших игроков. Многое будет зависеть от формы», – цитирует Bayern&Germany рулевого «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ Неймар Юлиан Нагельсманн Килиан Мбаппе
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ПСЖ БАВАРИЯ
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