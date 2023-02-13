Салихамиджич оценил шансы «Баварии» в противостоянии с «ПСЖ»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич дал интервью незадолго до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Поединок пройдёт 14 февраля на поле действующих чемпионов Франции.

«Вся Европа с нетерпением ждёт этой битвы, для футболистов матч тоже имеет громадное значение.

Участие Мбаппе и Месси? Меня это не слишком волнует, но для зрителей было бы лучше, если бы все ведущие игроки появились на поле.

Для победы нашим футболистам потребуется проявить свои лучшие качества, быть агрессивными и энергичными. Шансы команд – 50 на 50. В этом противостоянии нет фаворита», – сказал в интервью Kicker Салихамиджич.