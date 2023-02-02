Мбаппе рискует не сыграть с «Баварией» - названа причина

Один из лидеров «ПСЖ» Килиан Мбаппе рискует пропустить первый матч против мюнхенской «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов, об этом рапортуют журналисты Lequipe. Игрок получил травму колена во вчерашнем поединке чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1) и покинул поле в середине первого тайма.

Первая встреча между европейскими грандами состоится 14 февраля в столице Франции.

В текущем сезоне Лиги 1 24-летний нападающий принял участие в 19 поединках, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и две голевые передачи. В Лиге чемпионов на его счету семь голов в шести встречах.