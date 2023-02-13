Неймар: «Мбаппе сказал мне, что чувствует себя хорошо»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о состоянии товарища по команде Килиана Мбаппе.

24-летний француз получил травму, в связи с чем его выход на поле в стартовом составе в предстоящем матче с «Баварией» крайне маловероятен. Однако рулевой Кристоф Галтье не исключил выхода Мбаппе на замену.

«Килиан – чрезвычайно важный для нас игрок, он очень силён, – рассказывает на пресс-конференции Неймар. – Всё будет зависеть от решения тренера, но я надеюсь, что завтра Мбаппе сможет хотя бы ненадолго выйти на поле. Он сказал мне, что чувствует себя хорошо, и я расцениваю это как хороший знак», – поведал бразилец.