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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рамос: «Когда слышу о «Баварии», сразу вспоминаю свой дубль в 2014 году»

14 Февраля 2023 • 11:33 Комментировать
ПСЖ
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Бавария
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Через 10 ч. 35 мин.

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился ожиданиями от предстоящего матча ⅛ финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Напомним, первая встреча между командами состоится сегодня в 23:00 по московскому времени на «Парк де Пренс».

«Когда слышу о «Баварии», сразу вспоминаю свой дубль в 2014 году в полуфинале Лиги чемпионов. Конечно, мы понимаем, что они являются одной из лучших команд, которым мы сейчас можем противостоять. Это большой вызов для нас», – цитирует Рамоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, Рамос в составе «Реала» оформил дубль в ворота «Баварии» в 2014 году в ответном полуфинале на «Альянц Арене». Серхио также отметился голом в финале того розыгрыша в ворота «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Серхио Рамос
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ПСЖ БАВАРИЯ
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